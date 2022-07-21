Часть мобилизованных украинцев отказалась участвовать в боевых действиях

Министерство обороны РФ сообщило, что мобилизованные в ряды ВСУ украинцы из западных областей страны отказываются принимать участие в боевых действиях. По данным ведомства, 100-я бригада теробороны отказалась ехать в Донбасс в полном составе.

Бригада была набрана в городе Луцк Волынской области. Военнослужащие отказались от участия в боевых действиях на фоне новостей о значительных потерях ВСУ на востоке Украины. Командование ВСУ приняло решение о разоружении подразделения, зачинщиков арестовали. Теперь эту бригаду планируется переформировать.

Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили, что сотрудники ведомства нашли в ЛНР документы, доказывающие массовое дезертирство в рядах военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ. По данным ведомства, с апреля по июнь 2022 года передовую линию обороны под различными предлогами покинули десятки украинских военных.