Власти Европы ввели санкции против России, не оценив их последствий против собственной экономики. Ограничения могут привести буквально к гибели Запада. Об этом инвестиционный банкир Филипп Виллен написал в статье для издания Le Figaro.

Коллективный Запад единолично решил поддерживать Украину, без проведения демократических дебатов. Французский банкир возмутился этим обстоятельством, ведь санкции отразились на экономике и экологии всех стран Европы, привели к росту расходов на отопление, транспорт и другим «драматическим последствиям».

«Они не сочли нужным консультироваться с нами ни по поводу военной эскалации, ни по поводу ужасных последствий санкций для наших экономик. <…> Именно они ведут нас к гибели своей наглой ложью», — заявил Филипп Виллен.

Седьмой пакет антироссийских санкций согласовали министры иностранных дел стран Евросоюза. В него вошло золотое эмбарго, персональные меры против 48 физлиц, девяти организаций и другие ограничения.