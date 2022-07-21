Начштаба ВВС США не исключил предоставления Украине военной авиации

Американские власти не исключают поставок западной военной авиации на Украину. Об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.

Ранее начальник штаба допустил, что американские летчики будут обучать украинских военных пилотированию своих самолетов. Журналист агентства Reuters уточнил, значат ли его слова, что США передадут ВСУ американские истребители F-15 и F-16. Браун ответил, что для начала необходимо понять, на что рассчитывают украинцы.

«Затем нужно изучить возможности не только США, но и многих наших союзников и партнеров, которые могут быть заинтересованы в обеспечении безопасности Украины. Есть американская [техника], есть шведский JAS 39 Gripen, есть Eurofighter, есть Rafale», — перечислил начальник штаба.

Он добавил, что у США и союзников есть целый ряд военной техники, которую можно предоставить украинской стороне. При этом Браун подчеркнул, что о советских истребителях речь не идет, так как к ним сложнее будет достать запчасти. По его словам, в поставках точно не будет техники российского производства.