Часть Харькова после взрывов осталась без воды и электричества | 360°

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Часть Харькова после взрывов осталась без воды и электричества

Взрывы прогремели в Харькове, часть города осталась без воды и электричества

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В Харькове произошли взрывы. Удар пришелся по объекту энергетической инфраструктуры. Часть города осталась без электричества и водоснабжения, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Игорь Терехов.

«Предварительно три прилета по Харькову. Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение», — написал он.

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Специалисты облэнерго и других коммунальных служб занялись восстановлением систем жизнеобеспечения.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге на всей территории страны. По данным местных СМИ, под ударами Киев, в том числе район вблизи здания Службы безопасности Украины и «моста Кличко», Тернополь и Львов. На ТЭЦ в Киеве начался пожар, его показали в соцсетях. Кроме того, взрыв прервал утренний эфир телеканала Би-би-си.

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