Взрыв в Киеве попал на кадры утреннего эфира BBC | 360°

Важное 10 октября 2022, 10:21 Поделиться Telegram

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Viber Взрыв в Киеве попал на кадры утреннего эфира BBC BBC: прямой эфир из Киева прервала серия взрывов

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Момент взрыва прервал утренний эфир BBC. Телеканал опубликовал видео, которое распространилось в соцсетях.

На кадрах видно, как момент взрыва в Киеве прервал утренний эфир BBC. Это произошло в тот момент, когда журналист телекомпании, рассказывал о ситуации с Крымским мостом.

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Пресс-служба Киевского метрополитена сообщила, что в Киеве остановили красную ветку метро, взрывы в городе продолжаются. Отмечается, что все подземные станции будут работать как укрытия.

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«Все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной ветке приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел „Театральная“ — „Золотые ворота“, — говорится в сообщении пресс-службы.

В горсовете о возобновлении работы метрополитена обещают сообщить дополнительно.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Житомирской и Киевской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко также рассказал, что центральные улицы города перекрыты. По его словам, повреждены объекты в центре города, работают спасательные службы.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел рядом со зданием СБУ в Киеве.

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