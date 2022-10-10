Пожар на ТЭЦ в Киеве сняли на видео | 360°

Важное 10 октября 2022, 10:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пожар на ТЭЦ в Киеве сняли на видео Появилось видео пожара на ТЭЦ в Киеве

Читать 360tv в

Серия взрывов раздалась в Киеве утром в понедельник. В Сети появились кадры горящей станции ТЭЦ. Видео с последствиями ЧП появилось в соцсетях.

Также утром в понедельник серия взрывов раздалась во многих областях Украины. В Киеве горожанам рекомендовали использовать станции метро в качестве укрытий, движение поездов по красной линии полностью остановили.

Реклама

Также украинские СМИ сообщили, что в ряде районов Харькова полностью пропало электричество и водоснабжение.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский объявлял о воздушной тревоге по всей территории страны.

Также взрыв в Киеве попал в прямой утренний эфир телеканала BBC.

5 0 0 0 0 0