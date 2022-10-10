Пожар на ТЭЦ в Киеве сняли на видео | 360°

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Пожар на ТЭЦ в Киеве сняли на видео

Появилось видео пожара на ТЭЦ в Киеве

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Серия взрывов раздалась в Киеве утром в понедельник. В Сети появились кадры горящей станции ТЭЦ. Видео с последствиями ЧП появилось в соцсетях.

Также утром в понедельник серия взрывов раздалась во многих областях Украины. В Киеве горожанам рекомендовали использовать станции метро в качестве укрытий, движение поездов по красной линии полностью остановили.

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Также украинские СМИ сообщили, что в ряде районов Харькова полностью пропало электричество и водоснабжение.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявлял о воздушной тревоге по всей территории страны.

Также взрыв в Киеве попал в прямой утренний эфир телеканала BBC.

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