Важное 22 марта 2023, 12:26 ВС России почти заблокировали Артемовск — советник Пушилина Советник Пушилина Гагин: ВС РФ почти заблокировали Артемовск РИА «Новости»

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Российская артиллерия контролирует все подъезды к Артемовску, город практически удалось заблокировать. Об этом сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин в эфире канала «Россия 1».

«Можно сказать, что город практически блокирован», — констатировал он.

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Еще пару дней назад стало известно, что ЧВК «Вагнер» контролирует 70% территории Артемовска. Главная цель вагнеровцев на этом направлении — подавить пехоту, военную технику, укрепрайоны и бункеры противника. Наступление ВС России продолжается, и у ВСУ все меньше сил для сопротивления: их подразделения уничтожаются, техника выходит из строя под постоянными огневыми ударами.

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На днях стало известно, что в Артемовске убили боевика элитного украинского подразделения «Волки Да Винчи» Сергея Мирончикова. До этого сообщалось об уничтожении двух полевых командиров вооруженных сил противника — замкомандира 3-го батальона 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталия Каплина и командующего ротой 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Александра Басалиги.