Спецоперация 18 марта 2023, 16:25 Боевика элитного подразделения ВСУ уничтожили в Артемовске Боевика ВСУ из спецподразделения «Волки Да Винчи» Мирончикова ликвидировали в Артемовске РИА «Новости»

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В Артемовске уничтожен боец специального элитного подразделения Вооруженных сил Украины «Волки Да Винчи» Сергей Мирончиков. Об этом сообщил RT.

Боевика ликвидировали спустя неделю после уничтожения командира подразделения и одного из лидеров запрещенного в России «Правого сектора»*, командира батальона 67-й отдельной механизированной украинской бригады Дмитрия Коцюбайло — позывной Да Винчи.

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Подразделение «Волки да Винчи» долгое время располагалось в Донбассе. В феврале стало известно, что российские силы ликвидировали четырех участников этого вооруженного формирования.

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Отряд «Волков» участвовал в боях за Купянск в Харьковской области в прошлом году. Бойцы этого спецподразделения причастны к преступлениям против мирных жителей, которых подозревали в приверженности России.

Освобождающие Артемовск бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили двух полевых командиров ВСУ в марте. Речь идет о замкомандира 3-го батальона 67-й отдельной механизированной украинской бригады Виталии Каплине и командующем ротой 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Александре Басалиге.

* «Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России.