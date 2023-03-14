14 марта 2023, 18:19
Полевых командиров ВСУ уничтожили в Артемовске
«Военное дело»: бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили в Артемовске двух полевых командиров ВСУ
Освобождающие Артемовск (украинское название Бахмут) бойцы частной военной компании «Вагнер» ликвидировали двух полевых командиров украинских войск. Об этом сообщило издание «Военное дело».
По данным журналистов, российские силы расправились с заместителем командира третьего батальона 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталием Каплиным. Он также известен, как бывший боевик силового крыла запрещенной в России группировки «Правый сектор»*.
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Также «вагнеровцы» ликвидировали командующего ротой 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Александр Басалигу.
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Действующие в Артемовске бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под свой контроль завод «Востокмаш». На территории этого предприятия в конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский вручал награды военнослужащим.
О сложной ситуации в городе уже говорил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Он подчеркивал, что бойцы «Вагнера» атаковали центральные районы сразу с нескольких направлений.*«Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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