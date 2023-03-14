Спецоперация 14 марта 2023, 18:19 Полевых командиров ВСУ уничтожили в Артемовске «Военное дело»: бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили в Артемовске двух полевых командиров ВСУ РИА «Новости»

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Освобождающие Артемовск (украинское название Бахмут) бойцы частной военной компании «Вагнер» ликвидировали двух полевых командиров украинских войск. Об этом сообщило издание «Военное дело».

По данным журналистов, российские силы расправились с заместителем командира третьего батальона 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виталием Каплиным. Он также известен, как бывший боевик силового крыла запрещенной в России группировки «Правый сектор»*.

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Также «вагнеровцы» ликвидировали командующего ротой 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Александр Басалигу.

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Действующие в Артемовске бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под свой контроль завод «Востокмаш». На территории этого предприятия в конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский вручал награды военнослужащим.

О сложной ситуации в городе уже говорил командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Он подчеркивал, что бойцы «Вагнера» атаковали центральные районы сразу с нескольких направлений.

*«Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России