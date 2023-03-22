22 марта 2023, 03:00
Артиллеристы ЧВК «Вагнер» назвали главные цели на Артемовском направлении
Основными целями бойцов ЧВК «Вагнер» расчета гаубицы Д-30 при наступлении на Артемовском направлении являются пехота, техника, укрепления и бункеры ВСУ. Об этом артиллерист частной военной компании рассказал РИА «Новости».
«Основная задача у нашей артиллерии — подавление пехоты противника, техники, укрепрайонов и блиндажей. Противник огрызается, но мы подавляем цели и подавляем противника», — заявил боец.
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Он также добавил, что гаубицу Д-30 называют в артиллерии «снайперской винтовкой». Командир отряда отметил, что хотел бы более интенсивных действий на Артемовском направлении.
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Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ВС РФ контролирует 70% территории Артемовска. Об этом он сообщил министру обороны России Сергею Шойгу.
К маю число бойцов в ЧВК «Вагнер» может вырасти на 30 тысяч человек. Пригожин заявил, что в среднем частная военная компания набирает по 500-800 человек в день. Однако бывают и дни, когда число добровольцев увеличивается до 1200.
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
Евгений Пригожин
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