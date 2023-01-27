Важное 27 января 2023, 10:08 ВС РФ начали зачистку дачных районов на южных окраинах Угледара Советник врио главы ДНР Гагин: ВС РФ зачищают дачные районы на юге Угледара РИА «Новости»

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Штурмовики ВС России зачищают дачные районы на южных окраинах Угледара. Об этом ТАСС рассказал советник временно исполняющего обязанности главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Битва серьезная, противник кусается», — добавил он.

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Российская армия вошла в Угледар 26 января и закрепилась на его окраинах. Позже стало известно, что Вооруженные силы РФ перекрыли трассу Покровск — Угледар . Предполагается, что окружение и освобождение города поможет армии выйти на Красноармейское и Кураховское направления, что, по мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, в корне поменяет расклад сил. Военный эксперт Владимир Орлов в беседе с «360» также заметил, что взятие Угледара позволит российским войскам развернуть наступление и сломить оборону противника.

То, что ВС России продвигаются на восточном направлении, признал даже украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому СМИ. При этом он все же верит, что Украина «получит поддержку» и в итоге победит.