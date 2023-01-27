27 января 2023, 04:02
Пушилин предрек кардинальное изменение расстановки сил после взятия Угледара
Врио главы ДНР Пушилин: взятие Угледара может в корне поменять расстановку сил
Окружение и последующее освобождение Угледара решит многие задачи, включая выход на Красноармейское и Кураховское направления, заявил РИА «Новости» врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на Красноармейское и Кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил», — отметил он.
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Пушилин заявил, что «ждет хороших новостей». По его словам, Угледар может стать очередных успехом для российских военнослужащих. Накануне советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска закрепились в окраинах Угледара.
Предполагается, что тактика ведения боевых действий будет такой, как в случае с взятием Соледара. Стратегически важный город перешел под контроль российских военных 11 января. Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось признать продвижение бойцов ВС РФ на восточном направлении.
Специальная военная операция РФ на Украине
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