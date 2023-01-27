Спецоперация 27 января 2023, 04:02 Пушилин предрек кардинальное изменение расстановки сил после взятия Угледара Врио главы ДНР Пушилин: взятие Угледара может в корне поменять расстановку сил РИА «Новости»

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Окружение и последующее освобождение Угледара решит многие задачи, включая выход на Красноармейское и Кураховское направления, заявил РИА «Новости» врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на Красноармейское и Кураховское направления. А это уже может в корне поменять расклад сил», — отметил он.

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Пушилин заявил, что «ждет хороших новостей». По его словам, Угледар может стать очередных успехом для российских военнослужащих. Накануне советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска закрепились в окраинах Угледара.

Предполагается, что тактика ведения боевых действий будет такой, как в случае с взятием Соледара. Стратегически важный город перешел под контроль российских военных 11 января. Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось признать продвижение бойцов ВС РФ на восточном направлении.