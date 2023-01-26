Эксклюзив 26 января 2023, 12:25 Освобождение Угледара позволит развернуть наступление и сломить оборону ВСУ Военный эксперт Орлов: освобождение Угледара откроет ВС РФ пространство для наступления РИА «Новости»

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Российские войска вошли в Угледар. Освобождение этого населенного пункта позволит выполнять дальнейшие цели спецоперации, так что это направление «достаточно важно», рассказал «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Если говорить о событиях, которые происходят вокруг Угледара, то нужно понимать, что это, по сути, южные подходы к Донецку и перспектива развития наступления как на Полтавскую область Украины, пока еще не освобожденную, так и на Запорожскую, и перспектива выхода на Днепропетровск. Поэтому направление достаточно важное.

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Угледар и еще ряд населенных пунктов, которые находятся там, пока еще не освобожденные, — это, по сути, оставшиеся основные агломерации, где ВСУ пока еще удобно закрепляться. После взятия этих агломераций будет достаточно свободного пространства для разворачивания наступления, и ВСУ будет уже сложно построить какую-то устойчивую оборону, основанную на урбанизированном ландшафте: там в основном поля, сельские населенные пункты, где обороняться не так удобно.

Сейчас основная задача наших подразделений — окончательно решить вопрос с Угледаром, на севере — окончательно взять Славяно-Краматорскую агломерацию с Артемовском. После этого опять же развернется свободное пространство для наступления. Дальше нужно решить вопрос с авдеевским укрепрайоном, после чего Донецкая Народная Республика будет окончательно освобождена и можно будет разворачивать наступление вглубь Украины.