Спецоперация 26 января 2023, 15:22 Союзные силы перекрыли трассу Покровск — Угледар Советник врио главы ДНР Кимаковский: трасса Покровск — Угледар перерезана ВС России РИА «Новости»

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ВС России перекрыли трассу Покровск — Угледар. Об этом в эфире Первого канала сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Он отметил, что эта информация достоверна.

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«Трасса Покровск — Угледар уже перерезана нашими силами», — заявил Кимаковский.

Также он поделился личной осведомленностью о ситуации в этой зоне спецоперации. По его сведениям, в районе трассы Покровск — Угледар идут стрелковые бои.

Ранее Кимаковский отмечал, что штурм Угледара союзными силами осложняется большим количеством шахт вокруг города. Они — как в Мариуполе и Соледаре — имеют разветвленную подземную инфраструктуру. По словам советника врио главы ДНР, на территории Угледара остались разрозненные части ВСУ. Эти подразделения украинской армии действуют несогласованно и не имеют доступа к коммуникации между собой.