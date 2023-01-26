Спецоперация 26 января 2023, 13:01 Зеленский признал продвижение ВС России на востоке Президент Украины Зеленский признал, что ВС РФ продвигаются на востоке сайт президента Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский не стал отрицать продвижение Вооруженных сил России в восточном направлении. Он признал успехи российской армии в Донбассе в интервью британскому каналу Sky News.

«На востоке они продвигаются вперед», — констатировал Зеленский.

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При этом он верит, что Украина «получит поддержку и победит». По его мнению, важно, чтобы украинские силы были готовы к возможной «волне атак». Все зависит от оборонительной силы ВСУ, подчеркнул украинский лидер.

Также Владимир Зеленский признался, что у него «нет точных цифр» потерь ВС России, он может лишь делать предположения на этот счет.

Сегодня утром стало известно, что российская армия вошла в Угледар и закрепилась на окраинах города. Сейчас ВС России занимают новые позиции на подступах к нему. Удалось взять под контроль трассу, ведущую в Угледар из Покровского. Освобождение Угледара откроет путь для дальнейшего наступления российских войск.