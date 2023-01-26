26 января 2023, 08:15
ВС России вошли в Угледар
Советник врио главы ДНР Кимаковский: ВС РФ вошли в Угледар
Вооруженные силы России вошли в Угледар. Сейчас бои идут на его окраинах, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире канала «Соловьев Live».
«Вошли и закрепились на окраинах, тем самым сковывают силы противника», — ответил Кимаковский на вопрос о действиях российской армии в районе Угледара.
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Он добавил, что артиллерия ВС России «работает по противнику» при его попытках пойти в контратаку.
Два дня назад СМИ сообщали, что ВСУ потеряли около 200 человек убитыми и ранеными, попытавшись совершить контратаку под Угледаром. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин также отметил успехи Вооруженных сил России на Угледарском направлении, в районе Великой Новоселовки, и рассказал, что в самом Угледаре идут «постоянные артдуэли, позиционная борьба».
Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с «360» подчеркнул, что в случае освобождения Угледара союзные силы смогут ударить по противнику так, чтобы нанести ему серьезное поражение.
ДНР
ВСУ
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