Власти Энергодара назвали причину атак ВСУ по жилым кварталам

Удар ВСУ по Энергодару — это провокация для срыва визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе администрации города.

«Данная провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», — заявил представитель администрации.

Украинские военные атаковали жилые кварталы Энергодара в воскресенье вечером. Снаряды попали в многоэтажные дома, начался крупный пожар. После обстрела ВСУ по жилым районам загорелось 15 машин. Очевидцы сняли на видео горящие дома и автомобили.

Сначала стало известно о пяти пострадавших от удара ВСУ, потом это число увеличилось до семи человек. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее в тот же день российские военнослужащие сбили дрон-камикадзе, который направлялся в сторону атомной электростанции. Беспилотник рухнул на крышу спецкорпуса АЭС, после удара сдетонировал заряд, который нес дрон. Разрушений и пострадавших нет.