Пожар начался в жилом районе Энергодара после атак ВСУ

ВСУ около часа ведут прицельный обстрел жилых кварталов Энергодара, снаряды попали в многоэтажные дома. В результате атаки начался крупный пожар, написал в Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Как минимум, уже пять-семь взрывов и попаданий в многоэтажные дома, а также в жилую застройки по всему городу, в котором расположена Запорожская АЭС, по которой боевики Зеленского сегодня тоже пытались нанести удар», — отметил он.

По данным Telegram-канала «Известий», после обстрела ВСУ по жилым районам Энергодара загорелось 15 машин. Снаряды попали во двор, в результате инцидента пострадали люди. Скорая помощь госпитализировала несколько человек.

Ранее украинские солдаты обстреляли территорию химического завода «Стирол» в Горловке. Атака также велась на населенный пункт Михайловка.