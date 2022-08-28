Российские военнослужащие, охраняющие периметр Запорожской АЭС, сбили дрон-камикадзе, запущенный бойцами ВСУ, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара. Там добавили, что целью беспилотника было хранилище с отработанным ядерным топливом.

В администрации подчеркнули: траектория полета барражирующего боеприпаса свидетельствует о том, что целью дрона было хранилище отработанного ядерного топлива.

Военные сбили украинский беспилотник. Он рухнул на крыше спецкорпуса АЭС. После удара сдетонировал заряд, который нес дрон. По информации сотрудников городской администрации, в результате ЧП разрушений и пострадавших нет.

За прошедшие сутки украинские военные уже пытались атаковать атомную электростанцию. В Минобороны России рассказали, что ВСУ дважды обстреляли территорию ЗАЭС. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, противник выпустил девять снарядов.

Три угодили со спецкорпусом № 2, где хранится новое ядерное топливо и твердые радиоактивные отходы. Еще пять снарядов упали рядом с шестой блочной насосной станцией и рядом с шестым энергоблоком.