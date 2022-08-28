«Все горит». Последствия атаки ВСУ на жилые кварталы Энергодара сняли на видео
Последствия удара ВСУ по жилым кварталам Энергодара сняли на видео
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли четыре артиллерийских удара по спальному району Энергодара, сообщили в военно-гражданской администрации города. В результате атаки загорелись десятки автомобилей, есть пострадавшие.
«Украинские боевики стреляют артиллерией по центру города Энергодар. Пожарные службы работают над локализацией очагов огня», — заявили в администрации.
Очевидцы сняли происходящее на видео. Пламя охватило десятки автомобилей. На месте происшествия работают пожарные.
«Взрывы прямо в городе. Гражданские машины, жилой район. Все горит», — высказался о ситуации местный житель.
Атаки на жилые кварталы Энергодара начали около 22:00 по московскому времени. В местной администрации сообщали, что в городе раздались взрывы. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что снаряды попали в многоквартирные дома. Там начались пожары, добавил он.
Вечером городские власти сообщили, что ВСУ атаковали Запорожскую АЭС при помощи дрона-камикадзе. Российские военные сбили украинский беспилотник.