«Все горит». Последствия атаки ВСУ на жилые кварталы Энергодара сняли на видео

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли четыре артиллерийских удара по спальному району Энергодара, сообщили в военно-гражданской администрации города. В результате атаки загорелись десятки автомобилей, есть пострадавшие.

«Украинские боевики стреляют артиллерией по центру города Энергодар. Пожарные службы работают над локализацией очагов огня», — заявили в администрации.

Очевидцы сняли происходящее на видео. Пламя охватило десятки автомобилей. На месте происшествия работают пожарные.

«Взрывы прямо в городе. Гражданские машины, жилой район. Все горит», — высказался о ситуации местный житель.

Атаки на жилые кварталы Энергодара начали около 22:00 по московскому времени. В местной администрации сообщали, что в городе раздались взрывы. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что снаряды попали в многоквартирные дома. Там начались пожары, добавил он.

Вечером городские власти сообщили, что ВСУ атаковали Запорожскую АЭС при помощи дрона-камикадзе. Российские военные сбили украинский беспилотник.