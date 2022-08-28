Украинские военные атаковали жилые кварталы Энергодара, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) города. Жителей призвали соблюдать правила поведения при угрозе обстрелов.

«Нацисты ВСУ открыли огонь по жилым районам Энергодара», — сообщили в администрации города. Там добавили, что в жилых кварталах раздались взрывы. Представители экстренных служб собирают информацию о возможных пострадавших и о разрушениях гражданской инфраструктуры.

Накануне украинские военные также атаковали город, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, ВСУ провели артиллерийский обстрел береговой линии, где ранее уже уничтожили яхт-клуб.

Днем в воскресенье украинские военные направили на Запорожскую АЭС дрон-камикадзе. Его перехватили российские военные. Беспилотник упал на крышу спецкорпуса, после чего сдетонировал заряд, который нес дрон. В администрации Энергодара заявили, что в результате атаки со стороны ВСУ разрушений и пострадавших нет.