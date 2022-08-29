Пять мирных жителей Энергодара пострадали при обстреле ВСУ

В результате удара по спальному району Энергодара пострадали пять мирных жителей, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале. Власти заявили, что обстрел велся из американских гаубиц М777 из Никополя.

«Зафиксировано четыре артиллерийских удара по спальному району города, произошло возгорание автомобилей на стоянках. Есть пострадавшие, их в срочном порядке госпитализировали медицинские службы. Пожарные службы работают над локализацией очагов огня», — сообщил представитель администрации.

Очевидцы сняли происходящее на видео — пламя охватило десятки автомобилей.

Городские власти ранее сообщили, что российские военнослужащие, охраняющие периметр Запорожской АЭС, сбили дрон-камикадзе, запущенный бойцами ВСУ. Траектория полета свидетельствует, что целью дрона было хранилище отработанного ядерного топлива.

Сбитый беспилотник рухнул на крышу спецкорпуса АЭС, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.