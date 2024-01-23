Спецоперация 23 января 2024, 14:22 «В Херсоне громко!» Рогов рассказал об обстановке в подконтрольном ВСУ городе Рогов: в подконтрольном Украине Херсоне прозвучали взрывы

Читать 360tv в

В подконтрольном Украине Херсоне вновь раздались взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Херсоне громко! Во временно оккупированном нацистами городе Херсоне <…> на данный момент прозвучало не менее пяти взрывов», — информировал он.

Реклама

Рогов добавил, что работает украинская противовоздушная оборона, что особенно опасно для мирных жителей. Он посоветовал людям не покидать безопасные места и пообещал предоставить подробности о происходящем позже.

Взрывы в Херсоне звучали и поздним вечером 22 января. А утром 23-го стало известно о взрывах в Киеве, Харькове, Павлограде Днепропетровской области. На территории Украины в течение пары часов действовала воздушная тревога. Сирены также звучали в подконтрольной Украине части территорий Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. В Харькове после взрывов частично отключили электричество.