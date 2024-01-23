Мир 23 января 2024, 07:35 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Freepik

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На всей территории Украины зазвучали оповещения о воздушной тревоге. К 07:20 на карте воздушных тревог красным загорелись все регионы страны.

Сирены также включили на подконтрольной Украине части территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

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В 05:46 воздушную тревогу объявили в Харьковской области. В течение получаса она распространилась на часть ДНР и Запорожской области. В 06:18 сирены зазвучали в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Одесской областях и на части территории Херсонской области. К 07:13 тревога охватила всю территорию Украины.

Мэр Харькова Игорь Терехов около 05:00 сообщал о взрывах в городе.

Ранее, 21 января, взрывы звучали в подконтрольном украинским властям Херсоне.

Целями Вооруженных сил России на Украине остаются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры. Об этом не раз заявляло Минобороны.