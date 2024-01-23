Важное 23 января 2024, 08:32 Взрывы прозвучали в Павлограде в Днепропетровской области «Зеркало недели»: в украинском Павлограде раздались взрывы

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В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». Подробностей пока нет.

Кроме того, глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко написал в Telegram-канале о работе сил противовоздушной обороны в Киеве, где также звучали взрывы. Он попросил жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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По данным украинского издания УНИАН, ПВО сработала и в Харькове после удара ВС России по военной инфраструктуре. Есть информация о том, что в некоторых районах Харькова перестало работать электричество.

Воздушная тревога продолжает действовать на всей территории Украины. Оповещения также звучат на подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Российские силы на Украине наносят удары исключительно по объектам военного управления и связанным с ним объектам энергетической инфраструктуры.