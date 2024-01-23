23 января 2024, 08:25
Харьковчане остались без электричества после серии взрывов
Readovka: в Харькове прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в Харькове 23 января. Как сообщил Telegram-канал Readovka, российские бойцы ударили по военной инфраструктуре в регионе.
«После взрывов в Харькове в некоторых районах сообщается о том, что не работает электричество», — передал канал.
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Работа военных продолжается. Других подробностей пока нет. По данным онлайн-карты воздушных тревог Украины, на всей территории страны сработали сирены, сообщающие о ракетной опасности. Взрывы прогремели в Киеве, в Днепропетровской области, жителей попросили спуститься в укрытия.
Ранее оповещения о воздушной тревоге зазвучали на всей территории Украины. Сирены также включили на подконтрольной Украине части территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
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Харьков
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