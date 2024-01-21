Мир 21 января 2024, 22:00 Взрывы раздались в подконтрольном Украине Херсоне Unsplash

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Серия взрывов прогремела в подконтрольном украинским властям Херсоне. Об этом в Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко.

«В Херсоне раздаются взрывы», — написал он.

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Других подробностей случившегося Мрочко не привел. Воздушную тревогу в подконтрольных киевскому режиму районах Херсонской области не объявляли.

Председатель Херсонской областной администрации Александр Прокудин накануне сообщил, что объекты критической инфраструктуры получили повреждения после атак из минометов, артиллерийских орудий и танков.

Мощные взрывы зафиксировали 18 января в Харьковской, Хмельницкой и Николаевской областях Украины. Громкие звуки слышали жители Снигиревки и Чугуева.