Важное 23 января 2024, 08:23 Взрывы прогремели в Киеве Кличко сообщил о взрывах в Киеве

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В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Взрывы в городе. Детали позже», — указал он.

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Кличко призвал местных жителей не покидать укрытия. Экстренные службы направились в Соломенский район Киева, уточнил мэр города. Местные СМИ сообщали, что в украинской столице работала система противовоздушной обороны.

По данным Telegram-канала издания «Страна.ua», по всей Украине идет массированная ракетная атака. Используются крылатые баллистические ракеты.

Снаряды летят в сторону Киева, Харькова и Днепропетровска. В этих городах прогремели взрывы. Также крылатые ракеты якобы курсируют в пределах других украинских областей — от Винницкой до Полтавской.

Как уточнил RT, в Харькове прогремело минимум шесть взрывов.

Утром во вторник, 23 января, по всей Украине прозвучала сирена об опасности с воздуха. На карте воздушных тревог в 07:20 по московскому времени красным горели все регионы республики.