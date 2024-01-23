23 января 2024, 08:23
Взрывы прогремели в Киеве
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«Взрывы в городе. Детали позже», — указал он.
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Кличко призвал местных жителей не покидать укрытия. Экстренные службы направились в Соломенский район Киева, уточнил мэр города. Местные СМИ сообщали, что в украинской столице работала система противовоздушной обороны.
По данным Telegram-канала издания «Страна.ua», по всей Украине идет массированная ракетная атака. Используются крылатые баллистические ракеты.
Снаряды летят в сторону Киева, Харькова и Днепропетровска. В этих городах прогремели взрывы. Также крылатые ракеты якобы курсируют в пределах других украинских областей — от Винницкой до Полтавской.
Как уточнил RT, в Харькове прогремело минимум шесть взрывов.
Утром во вторник, 23 января, по всей Украине прозвучала сирена об опасности с воздуха. На карте воздушных тревог в 07:20 по московскому времени красным горели все регионы республики.
Взрывы
Виталий Кличко
Киев
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