Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. В результате загорелся железнодорожный вокзал. Видео с пожаром опубликовал в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

«В Киевском районе в результате обстрела горит здание железнодорожного вокзала станции Донецк», — сообщил он.

Открытый огонь распространился по крыше, пошел густой черный дым.

Массированный обстрел Донецка с применением артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня «Град» боевики начали ранним утром. Они обстреляли несколько районов города, есть раненые в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах. В частности, пострадали дети в больнице № 17 и на улице Чусовской.

В Киевском районе обесточено 16 подстанций, без электричества остались 4200 абонентов.

Союзные войска освободили поселок Пески и вступили в уличные бои на территории Артемовска. Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 266 населенных пунктов, включая Гладосово.