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    05 августа 2022, 14:22

    Железнодорожный вокзал загорелся после обстрела в Донецке — видео

    Глава горадминистрации Донецка показал пожар на вокзале после обстрела ВСУ

    Екатерина Виславская

    Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. В результате загорелся железнодорожный вокзал. Видео с пожаром опубликовал в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

    «В Киевском районе в результате обстрела горит здание железнодорожного вокзала станции Донецк», — сообщил он.

    Открытый огонь распространился по крыше, пошел густой черный дым.

    Массированный обстрел Донецка с применением артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня «Град» боевики начали ранним утром. Они обстреляли несколько районов города, есть раненые в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах. В частности, пострадали дети в больнице № 17 и на улице Чусовской.

    В Киевском районе обесточено 16 подстанций, без электричества остались 4200 абонентов.

    Союзные войска освободили поселок Пески и вступили в уличные бои на территории Артемовска. Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 266 населенных пунктов, включая Гладосово.