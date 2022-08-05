Украинские войска обстреляли больницу в Донецке

Украинские войска обстреляли больницу № 17 в Куйбышевском районе и территорию Петровского района Донецка. Два человека получили ранения, в том числе ребенок. Об этом сообщил в Telegram-канале глава горадминистрации Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, под обстрелом больница № 17 в Куйбышевском районе, имеются пострадавшие. Данные уточняются», — написал он.

Куйбышевский район обстреливали семь раз, выпустив не менее 10 снарядов калибром 152 миллиметра, 19 снарядов калибром 155 миллиметра, шесть ракет из РСЗО БМ-21 «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Петровский район обстреливали трижды. Боевики использовали семь снарядов калибром 152 миллиметра, 13 снарядов калибром 155 миллиметров, три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенные запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Алексей Кулемзин сообщил о двух раненых: женщине по улице Бокия и ребенке 2010 года рождения по улице Чусовской.

Кроме того, 5 августа военные Украины несколько раз нанесли удары по Киевскому и Кировскому районам Донецка.