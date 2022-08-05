Ребенка ранили при обстреле больницы в Донецке

Украинские войска обстреляли центральную городскую больницу № 17 в Куйбышевском районе Донецка. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок, сообщили ТАСС представители медучреждения.

«Пострадавшим в больнице № 17 оказывают помощь. В их числе есть как минимум один ребенок», — сказали в больнице.

Место удара показал Telegram-канал «ДНР Онлайн». Снаряды попали в крышу стационара. Разрушены кровля и часть стены, выбиты окна, повреждены коммуникации. На месте работают спасатели.

Глава горадминистрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил ранее о двух раненных при обстреле Петровского района. Травмы получили женщина и ребенок 2010 года рождения. Кроме того, в Кировском районе, на улице Лозовой, по информации штаба территориальной обороны ДНР, ранен мужчина.

При обстрелах украинские военные использовали не только артиллерийские снаряды среднего и крупного калибров, но и ракеты РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенные запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток».