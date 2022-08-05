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    05 августа 2022, 12:12

    Ребенка ранили при обстреле больницы в Донецке

    Жертвой обстрела больницы №17 в Донецке стал ребенок

    Екатерина Виславская

    Украинские войска обстреляли центральную городскую больницу № 17 в Куйбышевском районе Донецка. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок, сообщили ТАСС представители медучреждения.

    «Пострадавшим в больнице № 17 оказывают помощь. В их числе есть как минимум один ребенок», — сказали в больнице.

    Место удара показал Telegram-канал «ДНР Онлайн». Снаряды попали в крышу стационара. Разрушены кровля и часть стены, выбиты окна, повреждены коммуникации. На месте работают спасатели.

    Глава горадминистрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил ранее о двух раненных при обстреле Петровского района. Травмы получили женщина и ребенок 2010 года рождения. Кроме того, в Кировском районе, на улице Лозовой, по информации штаба территориальной обороны ДНР, ранен мужчина.

    При обстрелах украинские военные использовали не только артиллерийские снаряды среднего и крупного калибров, но и ракеты РСЗО БМ-27 «Ураган», оснащенные запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток».