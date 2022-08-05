facebook_pixel
    05 августа 2022, 07:24

    Националисты выпустили 15 снарядов по Донецку

    СЦКК ДНР сообщил об обстреле Донецка со стороны ВСУ

    Максим Зинкин

    Украинские боевики в очередной раз нанесли удар по Донецку. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня ДНР.

    Нацисты утром пятого августа выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому району города. Также под огнем оказался Кировский район, по которому фашисты запустили пять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра.

    Накануне днем националисты из тяжелой артиллерии обстреляли центр Донецка, где проходила траурная церемония прощания с бывшим командиром реактивного дивизиона ДНР Ольгой Качурой. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о гибели шести мирных жителей.

    Советника главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что украинские военные якобы непричастны к удару по похоронной процессии.