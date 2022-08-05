Украинские боевики в очередной раз нанесли удар по Донецку. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня ДНР.

Нацисты утром пятого августа выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому району города. Также под огнем оказался Кировский район, по которому фашисты запустили пять снарядов калибром 122 миллиметра и пять снарядов калибром 152 миллиметра.

Накануне днем националисты из тяжелой артиллерии обстреляли центр Донецка, где проходила траурная церемония прощания с бывшим командиром реактивного дивизиона ДНР Ольгой Качурой. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил о гибели шести мирных жителей.

Советника главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что украинские военные якобы непричастны к удару по похоронной процессии.