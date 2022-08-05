Союзные войска приступили к боям в городской застройке Артемовска

Союзные войска в составе Вооруженных сил России, войска Народной милиции ДНР ЛНР начали боевые действия в условиях городской застройки Артемовска. Об этом говорится в заявлении штаба территориальной обороны ДНР.

«Идут бои в городской черте Артемовска», — заявили в штабе.

Также сообщается, что группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 266 населенных пунктов, включая Гладосово.

Днем пятого августа стало известно, что войска ДНР освободили населенный пункт Пески в Донецкой Народной Республике.

Ранее политолог Евгений Михайлов сказал «360», что украинские националисты упустили возможности для сдачи в плен, поэтому их ждет полное уничтожение.

Накануне Минобороны РФ заявило, что 58-я, 56-я мотопехотные и 54-я механизированная бригады ВСУ бросили свои позиции в районах Авдеевки, Артемовска и Соледара из-за потери боеспособности и больших потерь среди среди личного состава и военной техники.