Поселок Пески в Донецкой Народной Республике перешел под контроль Союзных войск. Об этом в эфире Первого канала сообщил заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов.

«Поселок Пески полностью находится под контролем Союзных войск, это можно с уверенностью сказать», — сообщил представитель НМ ДНР.

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный корреспондент Алексей Борзенко сообщил «360», что войска Донбасса проламывают оборонительные редуты националистов. В ближайшее время стоит ожидать освобождения Соледара и Артемовска.

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что украинские военные упустили свой шанс на сдачу в плен, их ждет полное уничтожение.