Украина надеется, что к августу ей на помощь придут польские военные. Их планируют оставить в западных регионах, а войска ВСУ оттуда перебросить к Донбассу. Так украинское командование надеется затянуть СВО до начала осенней распутицы. Однако поляки знают, что такая помощь для них очень рискованна.

Украина ждет помощи от Польши

В августе на запад Украины могут перебросить две отдельные воздушно-десантные бригады из Польши. Украинские власти уверены, что это позволит высвободить дополнительные части ВСУ для отправки на Восточный фронт. Об этом заявил бывший глава израильских спецслужб Яков Кедми со ссылкой на данные польского агентства разведки, написала ОСН.

Кроме того, в украинском Генштабе надеются к концу лета пополнить свою армию 30 тысячами украинцев, которые прошли обучение за рубежом по ускоренной программе западных инструкторов. По данным поляков, украинцам поставили задачу до конца лета удержать линию Славянск – Краматорск – Дзержинск в надежде затянуть военные действия на неопределенный срок.

Ранее польский журналист Сергей Гречушкин рассказал, что американцы давно поработили политическую элиту Польши. Поляков неоднократно приглашали в США и предлагали играть по американским правилам в обмен на щедрые стипендии. В результате в стране остались только проамериканские политики.

Украина давно зазывала армии НАТО

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в разговоре с «360» пояснил, что идея ввести польские войска на территорию Украины далеко не нова. Еще в 2016–2017 годах рассматривалась возможность заместить определенный украинский контингент другими армиями, входящими в блок НАТО, например, Польши и Прибалтики.

«Все боеспособные части украинской армии планировали отправить на территорию Донбасса. Но в оценке реальности такого развития событий есть, конечно, определенный скепсис. Польша прекрасно понимает, что это для нее будет означать: фактически так она открыто заявляется участником конфликта против России со всеми вытекающими последствиями», — отметил политолог.

Он уточнил, что пока поляки помогают ВСУ тихо и особо не распространяются о своей военной поддержке. Однако в стране нередко звучат призывы начать открытые боевые действия. Недавно бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Россию надо «расчленить для достижения безопасности в мире» и снизить численность россиян до 50 миллионов человек. Однако выступать с открытым забралом поляки, конечно, пока еще не рискуют.

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США не учитывают интересы Польши

При этом Польша вообще традиционно рассматривает территорию Украины как некое свое жизненное пространство. Это давняя мечта определенных польских элит, но при этом нужно понимать, что настроения большей части народа вне русла этой неоимперской политики. Все-таки большинство поляков хорошо помнят историю.

Они помнят отношения поляков и украинцев и то, к каким кровавым последствиям все это проводило. А сегодняшняя польская элита занята какой-то своей, как они думают, игрой под дудку американцев. Те, в свою очередь, рассматривают определенные сценарии, в которых очень редко учитываются национальные интересы Польши Владимир Орлов политолог.

Он также напомнил, что полякам дали особый статус на территории Украины. Это дает им в том числе и право участвовать в специальных военных операциях соседней страны. Кроме того, военные специалисты Польши могут входить в число украинского командования.

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Украина надеется дотянуть до осени

Орлов отметил, что надежда Украины затянуть боевые действия — очевидный факт. Генштабу ВСУ крайне необходимо пролонгировать нынешнюю фазу конфликта до осени. Тогда начнется распутица, которая сможет существенно затруднить передвижение боевой техники.

«При таких условиях украинская сторона сможет рассчитывать на зимнюю фазу военного конфликта — позиционные бои и все остальное. За это время они смогут подготовить на правом берегу Днепра очередные укрепрайоны, подготовить резервы и новые воинские части. Это даст украинцам надежду на то, что дальше конфликт пойдет по тому сценарию, который изначально планировался Пентагоном, на что они и рассчитывали», — рассказал политолог.

Он также рассказал, что линия Славянск — Краматорск — Дзержинск, которую так хотят удержать украинские военные, ничем особо не примечательна. Но в данном случае это, по сути, последний рубеж агломераций перед открытием плацдарма на Днепропетровск и Полтаву.