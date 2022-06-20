Экс-депутат Рады уличил Польшу в намерении захватить западную Украину

Высказывания президента Польши Анджея Дуды говорят о планах захвата западной части Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Политик обратил внимание на слова Дуды о том, что «границ между Польшей и Украиной больше не будет»

«Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины», — написал Кива.

Власти Польши совместно с США продумывают возможность установить контроль над Западной Украиной. Об этом еще в апреле сообщала служба внешней разведки России.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев также предупреждал о планах западных стран захватить часть Украины.

Колумнист издания The Cradle Пепе Эскобар сообщал, что предоставление полякам особого статуса позволит властям европейской страны усилить культурное, экономическое и военно-политическое влияние в западных областях Украины.