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    20 июня 2022, 08:47

    Экс-депутат Рады уличил Польшу в намерении захватить западную Украину

    Экс-депутат Рады Кива сообщил о намерении Польши захватить западную часть Украины

    Максим Зинкин

    Высказывания президента Польши Анджея Дуды говорят о планах захвата западной части Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

    Политик обратил внимание на слова Дуды о том, что «границ между Польшей и Украиной больше не будет»

    «Польша активно продолжает подготовку к захвату западной Украины», — написал Кива.

    Власти Польши совместно с США продумывают возможность установить контроль над Западной Украиной. Об этом еще в апреле сообщала служба внешней разведки России.

    Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев также предупреждал о планах западных стран захватить часть Украины.

    Колумнист издания The Cradle Пепе Эскобар сообщал, что предоставление полякам особого статуса позволит властям европейской страны усилить культурное, экономическое и военно-политическое влияние в западных областях Украины.