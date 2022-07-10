Бывший президент Польши призвал «расчленить» Россию

Россию захотели сократить до 50 миллионов человек. С таким призывом выступил бывший президент Польши Лех Валенса. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

По его словам, в России необходимо «форсировать смену политического строя», организовав «восстание народов». Россию, как считает Валенса, надо «расчленить для достижения безопасности в мире».

«Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов», — заявил политик.

Бывший глава Польши согласился с тем, что Запад заинтересован в расширении сфер влияния, и делает это через НАТО и Евросоюз. Однако, как заявил Валенса, США и Европа реализуют свои амбиции «демократическим» путем.

Ситуация на Украине показала отсутствие в НАТО единства в отношении России. Газета The Sunday Times указала на раскол Североатлантического альянса на три условных блока. К первому из них авторы материала отнесли граничащие с Россией государства, в том числе и Польшу. Представители этого лагеря считают, что НАТО нужно сделать все возможное, чтобы Украина вернула Донбасс и Крым, нанеся России сокрушительное поражение.