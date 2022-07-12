Польша стирает память о жертвах Волынской резни. Переписывают историю ради дружбы с украинскими нацистами

Польский премьер-министр назвал Русский мир наследником украинских убийц. Политики стараются перешить историю, забывая, что век назад такая попытка привела Польшу к катастрофе. В этой стране, как и на Украине, давно процветает нацизм.

Польский премьер оскорбил Россию

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на траурном мероприятии в День памяти жертв Волынской резни заявил, что наследником убийц из Украинской повстанческой армии* является сегодняшний Русский мир, написал РЕН ТВ.

При этом президент Польши Анджей Дуда потребовал от Украины признания Волынской резни и преступлений боевиков УПА*, а также обеспечить родственникам погибших возможность посетить могилы убитых предков.

На Украине 2022-й был объявлен Годом Украинской повстанческой армии*. Это связано с тем, что в нынешнем году исполняется 80 лет с основания первых военных отрядов этой организации. Именно ее бойцы в феврале 1943 года убили тысячи мирных поляков. Позже это назвали Волынской резней.

Польша проводит русофобскую политику

Директор Института политических исследований Сергей Марков в разговоре с «360» назвал заявления премьера Польши частью русофобской политики. Цель польских властей — захватить Украину, включить ее в конфедерацию под своим контролем и управлением. По сути, из страны хотят сделать зависимую колонию.

«И для этого они готовы сотрудничать с чудовищными преступниками, неонацистами, в том числе с наследниками УПА*, которые устраивали Волынскую резню. Для того чтобы оправдать эту политику, которая крайне непопулярна среди польского населения, они прибегают к таким абсолютно грязным и обвинениям», — пояснил политолог.

Он отметил, что Россия — наследница жертв УПА*, которая вырезала и не только поляков, но и евреев и русских. Специальная военная операция направлена на то, чтобы убрать наследников Украинской повстанческой армии* с Украины.

«Заявление Моравецкого — наглая, хамская ложь в стиле Геббельса, с которым, между прочим, польские власти активно сотрудничали до 1 сентября 1939 года. Тогда сотрудничество с гитлеровцами привело к катастрофе в Польше. К этому же может привести нынешняя политика польского руководства по поддержке наследников УПА*», — сказал Марков.

Источник фото: РИА «Новости»

Обноски польской пропаганды

Декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор МГУ Вардан Багдасарян, комментируя попытку переложить негативную роль украинцев на русских, отметил, что историческое сознание — очень гибкое, оно легко переконструируется под политические задачи.

«Тема польско-украинского противостояния уходит глубь веков. Волынская резня не раз была сеймом определена в качестве геноцида. Но есть и вторая установка, также идущая очень так из глубины веков: русофобия. Ее истоки в попытках Польши занять доминирующее положение в славянском мире, то есть противостояние с Россией», — рассказал историк.

Он напомнил, что в 20–30-е годы прошлого века это отлично иллюстрировали польские русофобские и антисемитские плакаты. Один из них, например, представлял Польшу как «Христа» Европы: идут орды русских с востока, а поляки защищают европейцев. Этот образ сегодня переносится на Украину.

«Там примерно та же самая мифологема выстраивается: будто бы Украина стоит на защите западного свободного мира от орд, идущих с востока. Та же самая проекция. Что касается Польши, то там историю в политических целях используют больше, чем в какой-либо из стран современного мира», — сказал Багдасарян.

Историк также отметил, что нынешняя политическая повестка вряд ли изменит отношение поляков к украинцам, тем более что их все равно считают русскими.

Волынская резня — результат нацизма

Багдасарян уточнил, что причиной Волынской резни можно считать столкновение двух национализмов: польского и украинского. В той ситуации, которая сложилась в предвоенные и военные годы, национализм перерос в нацизм, а он, в свою очередь, — в геноцид.

После Первой мировой войны Западная Украина оказалась в составе Польши. Там украинцев, как и представителей других восточнославянских народов, воспринимали людьми второго сорта. С польской стороны шла бесцеремонная колонизация и она восстановила вражду прежних лет, рассказал Багдасарян.

По его словам, во время Великой Отечественной войны конфликт обострился. Поначалу многие из украинских националистов сотрудничали с нацистами. Но к 1943 году они начали отказываться и наращивать собственные силы. Оккупанты назначили полицаями поляков, они же, как более образованные, зачастую занимали места в нацистской администрации. Это подогревало взаимную ненависть.

Источник фото: РИА «Новости»

Багдасарян уточнил, что до сих пор ведутся споры, кто дал указания начать погромы. Есть версии, что это была попытка освобождения территории от поляков, чтобы создать впоследствии украинское государство. Однако, так или иначе, это был логический итог нацистской идеологии и тех установок, которые были приняты в обществе.

«Считается, что с 11 на 12 июля лидер УПА* Дмитрий Клячкивский непосредственно дал распоряжение громить. Это все было связано с контекстом, ведь 12 июля — это ключевое танковое сражение на Курской дуге под Прохоровкой. Было понятно, что Красная армия пойдет на Украину», — пояснил историк.

Этнические погромы продолжались до 1948 года. Развиваемая идеология этнического национализма переросла в нацизм, а это неизбежно переросло в трагедию. Это общий урок Второй мировой войны: расовый этнический национализм ни к чему другому повести не мог.

*Украинская повстанческая армия (УПА) — запрещенная в России украинская экстремистская организация.