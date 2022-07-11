Откупиться от геноцида. Что Зеленский подарит полякам вместе с особым статусом

Законопроект о предоставлении полякам особого статуса на Украине, внесенный в Верховную раду, является попыткой президента Владимира Зеленского заручиться поддержкой Польши, имеющей виды на украинские территории. Мы разобрались, можно ли это считать началом процесса сдачи земель, и какие плюсы от такого статуса получат поляки.

Задобрить поляков

О проекте закона, предоставляющего особый статус полякам на Украине, сообщил президент Польши Анджей Дуда. Он заявил об этом в ходе памятных мероприятий по случаю 79-й годовщины Волынской резни. Речь идет о массовых убийствах жителей более 100 деревень Польши, совершенных украинскими националистами в 1943 году.

Экс-депутат Рады Илья Кива назвал законопроект об особом статусе для поляков «началом процесса официальной сдачи территории Украины Польше».

Журналист, политолог Юрий Светов в беседе с «360» высказал мнение, что таким образом Зеленский пытается заручиться поддержкой в лице Польши.

«Поскольку полякам нужно платить что-то за их поддержку, то украинский президент нашел такой формальный повод», — отметил Светов.

Зеленский ранее анонсировал подписание соглашения с Польше об упрощении пересечения границы. Президент Украины сказал, что между странами не должно быть барьеров, так как украинский и польский народы ментально якобы давно не разделяют.

Польша без взаимности

Светов обратил внимание, что Польша со своей стороны не принимала таких законов.

«Была провозглашена такая идея, что теперь границы между Польшей и Украиной не будет, что они будут чуть ли не один народ. Правда, Польша подобных законов для украинцев на своей территории не приняла. Более того, в Польше появились заявления, что они не могут дальше нести такие расходы на содержание украинских беженцев, что они не будут выплачивать им пособия. И Зеленский нашел такой вариант», — объяснил Светов.

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Политолог напомнил, что Бандеру и Шухевича, которых на Украине считают героями, в Польше воспринимают прежде всего как пособников Гитлера, которые принесли полякам немало злодеяний.

«Между ними в том числе стоит так называемая Волынская резня, в ходе которой погибло более 100 тысяч поляков. Видимо, Зеленский считает, что такого рода законопроектами он как-то это дело замазывает», — предположил Светов.

Журналист обратил внимание, что одновременно с этим Зеленский принял закон о том, что нужно сдавать экзамен на получение украинского гражданства. Но поляков, которые хотят стать гражданами Украины, это не касается.

Светов не исключил, что Зеленский таким образом пытается компенсировать поляками «уход» украинцев, которые теперь смогут в упрощенном порядке получить гражданство РФ.

Плюсы для поляков

Плюсы в особом статусе на Украине для поляков есть. Особенно если Польша действительно мечтает о возрождении Речи Посполитой, и что когда-нибудь вернет себе территории, принадлежавшие ей, отметил Светов.

«Поляки только голосовать не смогут, а так они получат право на участие в государственном управлении, право на ведение бизнеса облегченное, учитывая, что был принят вызвавший такие жаркие споры законопроект о том, что землю на Украине можно продавать. Поляки — аграрные олигархи могут и плодородные земли на Украине приобрести», — сказал собеседник «360».

Если Польша захочет забрать себе часть территории Украины, это может развязать руки и другим странам. Однако союзники по ЕС и НАТО вряд ли позволят Польше это сделать, указал Светов.

«Это называется „развязать мешок Пандоры“. Потому что у Венгрии есть претензии на часть территории, и у Румынии есть претензии на часть», — заявил политолог.

Светов напомнил, что после Первой мировой войны украинцы в Польше были на положении людей второго сорта.

«Поэтому вряд ли Польша, если она мечтает о присоединении этих земель, планирует сделать их равноправными гражданами Евросоюза», — констатировал журналист.