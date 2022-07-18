США давно поработили польскую элиту

США долгое время приглашали к себе политическую элиту Польши и предлагали ей играть по своим правилам в обмен на щедрые стипендии. В результате в стране остались одни проамериканские политики. Польский журналист Сергей Гречушкин в беседе с «360» рассказал, как американцы ставили своих сторонников.

Далее — прямая речь.

Американцев стоит уважать за то, что они овладели искусством постановки элит в других странах. В Польше уже в 1970-е годы прошлого века американцы активно приглашали к себе польских студентов. Но они звали не оппозиционно настроенных людей, а партийных активистов.

Они их приглашали на стажировку, на учебу, давали им кучу денег и стипендии. Если мы посмотрим на польские политические элиты периода трансформации между социализмом и капитализмом и заглянем повнимательнее в биографии, то увидим, что они учились в США.

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Витвицкий

Есть, например, бывший президент страны Александр Квасьневский, который ввел Польшу в НАТО и ЕС. Он учился не в СССР, а в США. Так же Лешек Бальцерович со своим экономическим планом и реформами. Он тоже учился в США. Очень многие люди польской элиты учились в Штатах, и это не оппозиционеры. Если мы пройдемся по списку сегодняшней оппозиции, то увидим, что они нигде не учились, потому что никого не интересовали.

Это была инвестиция, причем очень долгосрочная и стратегическая инвестиция в элиты. Они им предлагали стажировку, они их приглашали к себе, они давали им деньги. Таким образом они им показывали мир, они им показывали себя

В США поляков убеждали играть с американцами в одной команде. Им не обещали стать долларовыми миллиардерами, но гарантировали, что на бедность жаловаться не будут.

Потом появился Евросоюз и точно так же покупал национальные элиты. Он предлагал полякам показать себя в Европейском парламенте. Если те видели, что польские политики лояльные игроки, то давали им пост еврокомиссара или советника.

Ошибки России

Как играть с элитами? Если хочешь что-то купить, то надо что-то показать. Но советское правительство ничего не показывало польской элите. СССР канул в Лету, но и российское правительство ничего не показывало своим потенциальным сторонникам.

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Витвицкий

Как говорят в Польше, теперь мы просыпаемся с рукой в ночном горшке. Мы потеряли минимум 30-40 лет работы со своими потенциальными сторонниками, а потом удивляемся, почему они проамериканские. Именно потому, что Штаты им что-то предлагали.

Те, кто играл с американцами по американским правилам, не жалуются — денег у них хватит до конца жизни.