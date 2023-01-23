Важное 23 января 2023, 11:29 Российские войска освободили Краснопольевку в ДНР Штаб теробороны ДНР: войска взяли под контроль село Краснопольевка РИА «Новости»

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Вооруженные силы России установили контроль над селом Краснопольевка в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале объявил Штаб территориальной обороны ДНР.

«ВС России освободили Двуречье и Краснопольевку», — заявили военные.

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Краснополье рядом с железнодорожной станцией Соль и Соледаром, а Минобороны сообщило об успешных ударах подразделений Южного военного округа и добровольческих штурмовых отрядов по позициям около сел Раздоловка, Благодатное, Краснополье и поселка Северное ДНР.

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За несколько дней до этого войска взяли под контроль село Клещеевка и город Соледар. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин назвал это важным событием и приближением к оперативному окружению Артемовска.