Власть 19 января 2023, 15:37 Соледар временно включили в зону ответственности администрации Шахтерска Врио главы ДНР Пушилин включил Соледар и Подгородное в зону ответственности Шахтерска РИА «Новости»

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Город Соледар и поселок Подгородное в Донецкой Народной Республике временно вошли в зону ответственности и влияния администрации города Шахтерска. Соответствующий указ издал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, сообщила пресс-служба республики в Telegram-канале.

«Город Соледар и поселок Подгорное указом врио главы ДНР временно включены в зону влияния администрации города Шахтерск» — сказано в указе.

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Власти республики пояснили, что мера необходима в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности указанных населенных пунктов, обеспечения порядка и законности.

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Российские военные полностью освободили Соледар 17 января. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснял «360», что взятие этого города нарушит устойчивость обороны украинских националистов в Донбассе.

Ранее Пушилин сообщал, что среди плененных боевиков в Соледаре есть много иностранных наемников. Точное их количество он не назвал.