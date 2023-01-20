20 января 2023, 18:04
Российские силы приготовились окружить Артемовск
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о скором окружении Артемовска
Артемовск в ближайшее время окажется в окружении российских сил. После освобождения села Клещеевки ситуация вокруг города вышла на новый уровень. Об этом в беседе с ТАСС заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что круглосуточное продвижение российских сил идет в окрестностях Соледара, где проходит серьезная зачистка силами подразделений частной военной компании «Вагнер».
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«После освобождения Клещеевки в Артемовске открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций. По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению», — заявил Пушилин.
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Министерство обороны России сообщило об освобождении Клещеевки в Донецкой Народной Республике в пятницу, 20 января.
Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что населенный пункт взяли под контроль силами добровольцев штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.
Расстояние от Клещеевки до Артемовска составляет всего девять километров. Из освобожденного села боевики вели регулярные обстрелы Горловки и поселков Зайцево и Гольмовского.
ДНР
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