Важное 20 января 2023, 18:04 Российские силы приготовились окружить Артемовск Врио главы ДНР Пушилин сообщил о скором окружении Артемовска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Артемовск в ближайшее время окажется в окружении российских сил. После освобождения села Клещеевки ситуация вокруг города вышла на новый уровень. Об этом в беседе с ТАСС заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что круглосуточное продвижение российских сил идет в окрестностях Соледара, где проходит серьезная зачистка силами подразделений частной военной компании «Вагнер».

Реклама

«После освобождения Клещеевки в Артемовске открываются новые горизонты и, я бы сказал, кардинальное улучшение позиций. По Артемовску можем говорить, что ситуация если близка не к завершению, то к оперативному окружению», — заявил Пушилин.

Реклама

Министерство обороны России сообщило об освобождении Клещеевки в Донецкой Народной Республике в пятницу, 20 января.

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что населенный пункт взяли под контроль силами добровольцев штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

Расстояние от Клещеевки до Артемовска составляет всего девять километров. Из освобожденного села боевики вели регулярные обстрелы Горловки и поселков Зайцево и Гольмовского.