Спецоперация 22 января 2023, 14:37 Российские войска при наступлении на Донецком направлении уничтожили более 80 боевиков ВСУ Минобороны сообщило о потерях более 80 украинских военных на Донецком направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Продолжающие успешное наступление на Донецком направлении российские войска нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины. Общие потери противника на этом участке проведения специальной военной операции составили более 80 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он пояснил, что в наступлении принимают участие подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов. Они нанесли удары по позициям противника около сел Раздоловка, Благодатное, Краснополье и поселка Северное Донецкой Народной Республики.

Реклама

«За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30», — заявил Конашенков.

Реклама

Представитель Минобороны добавил, что около села Антоновка Донецкой Народной Республики удар русских войск уничтожил склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.