Спецоперация 20 января 2023, 11:58 Российские войска освободили село Клещеевка под Артемовском Штаб теробороны ДНР: ВС России освободили село Клещеевка под Артемовском РИА «Новости»

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Вооруженные силы России взяли под контроль село Клещеевка в девяти километрах от Артемовска. Об освобождении населенного пункта объявил в Telegram-канале штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«По состоянию на 20 января <…> российские войска освободили Клещеевку», — рассказали бойцы.

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Ранее об освобождении этого села уже заявлял глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он назвал Клещеевку важным населенным пунктом в пригороде Артемовска.

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Село находится в девяти километрах от Артемовска. Украинские военные устроили в нем огневые позиции и, по сводкам представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, до конца октября обстреливали Зайцево, Горловку и Гольмовский снарядами 155 миллиметров. В декабре российские войска предотвратили попытки ВСУ пойти в контратаку в районе Майорска, Курдюмовки, Перше Травня и Клещеевки. Тогда погибли более 40 украинских бойцов.