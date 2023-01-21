Важное 21 января 2023, 20:39 Село Краснополье рядом с Соледаром освободили от ВСУ Рогов сообщил об освобождении села Краснополье за Соледаром

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Село Краснополье, которое находится рядом с железнодорожной станцией Соль и на севере Соледара, освободили в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Штурмовые группы ЧВК „Вагнер“ полностью освободили Краснополье к северу от железнодорожной станции Соль», — написал он.

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Рогов также напомнил, что ранее военные освободили Двуречье. Член ВГА напомнил, что два дня назад «Джулиан Репке истерил, что поселок Краснополье фактически потерян для боевиков ВСУ».

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По словам Рогова, сейчас ЧВК «Вагнер» продолжает одновременно наступать сразу на нескольких направлениях.

«Работаем, братья!» — поддержал он российский бойцов.

Накануне Вооруженные силы Украины ослабили свои позиции на Запорожском направлении. Большое количество группировок перебросили к Соледару и Артемовску. Бои велись от границы области с ДНР в сторону сел Ольговского, Малиновка, Чаривного и Белогорье. В субботу, 21 января, российские военные начали наступление в районе города Гуляйполя в Запорожской области.