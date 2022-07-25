Данные российской контрразведки помогли уничтожить ряд объектов ВСУ

Российская контрразведка против военной разведки Украины получила данные, которые помогли Вооруженным силам Российской Федерации уничтожить ряд украинских военных объектов. Об этом сообщила ФСБ.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов», — отметили в заявлении спецслужбы.

Под оперативной игрой понимается система контрразведывательных мероприятий, во время которых действия противника не только оказываются под контролем, но и оборачиваются в выгодном направлении.

Украинская военная разведка попыталась завербовать российских летчиков и заставить их угнать самолет Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ. Предполагаемым исполнителям сулили крупное денежное вознаграждение и гарантированное получение гражданства одной из стран ЕС. В планах украинской разведки участвовал главный расследователь издания Bellingcat (признан иноагентом в России) Христо Грозев.