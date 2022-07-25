ФСБ пресекла попытку Украины завербовать российских летчиков

ФСБ сообщила о пресечении попытки украинской военной разведки завербовать российских летчиков и угнать боевые самолеты. По данным спецслужбы, украинские разведчики действовали «от имени политического руководства страны».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

Украинская разведка попыталась склонить российских военных летчиков к перелету и посадке на контролируемые ВСУ аэродромы, гарантируя денежное вознаграждение и получение гражданства одной из стран Евросоюза.

Сотрудников украинских спецслужб, задействованных в данной операции, а также их пособников удалось установить. Кроме того, выявление этих планов позволило нанести удары по военным объектам Украины.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов», — отметили в ФСБ.