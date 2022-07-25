Разведка Украины предложила российскому летчику двойную плату за угон самолета ВС РФ

Представители Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины при переговорах с российскими летчиками удвоили сумму, которую обычно выплачивают при угоне самолетов ВС РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, сотрудники ГУР вели операцию по угону самолетов ВС РФ. При переговорах с российскими летчиками они уточнили, что их интересуют Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ. Представители ГУР также указали, что обычно они выплачивают за подобное действие миллион долларов. Однако своим собеседникам они готовы удвоить вознаграждение.

«Мы вам объяснили, что наша цель — это самолет. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион [долларов]. Можем с вами договориться — отдельно сверху еще миллион, я вам гарантирую», — привели слова сотрудника ГУР на сайте ФСБ.

Российское ведомство заявило о срыве переговоров на основе видео, оказавшегося в их распоряжении. На этих кадрах показано, как якобы согласившиеся на угон летчики держат требуемые номера на фоне военных самолетов ВС РФ.