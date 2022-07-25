Британский след нашли в деле об угоне российских военных самолетов

Организовать операцию по угону военных российских самолетов украинским разведчикам помогли спецслужбы Великобритании, сообщило РИА «Новости».

«Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных — прежде всего британских — спецслужб», — заявил оперативный сотрудник ФСБ в эфире телеканала «Россия 24».

Разведчики с Украины пытались уговорить российских летчиков угнать и посадить на контролируемые ВСУ аэродромы российские самолеты. Речь шла о Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ. В качестве оплаты предлагали деньги и гражданство одной из стран Евросоюза.

Операцию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по информации Центра общественных связей ФСБ, курировали спецслужбы НАТО. Угон пресекли, разведчиков вычислили. Кроме того, во время оперативной игры российские военные узнали от них данные для ударов по украинским военным объектам.